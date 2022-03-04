Днем в четверг, 3 марта, российские войска захватили город Энергодар Запорожской области. А поздно ночью начались первые сообщения про обстрел атомной станции.

Сама АЭС опубликовала несколько видео с камер наблюдения. Судя по ним, обстреляли территорию возле административного здания.

Причем стреляли, судя по вспышкам, рядом с этим зданием, откуда-то снизу вверх. Также были замечены две осветительные ракеты.

Представитель пресс-службы ЗАЭС Андрей Туз подтвердил удар по админзданию и заявил, что есть попадание и в энергоблок.

Правда, после этого ни один официальный орган такого попадания не подтвердил.

ГосЧС, а также губернатор Запорожской области заявили, что горит здание учебно-тренировочного центра, а не реакторы или оборудование собственно атомной станции. Радиационный фон в норме.

"Энергоатом" также выпустил заявление, где говорилось, что третий энергоблок (видимо, тот, что ближе к зоне пожара) отключили. Продолжает работать четвертый.

По словам энергетиков, потушить здание тренировочного центра не давали российские военные. Но после 6 часов утра спасатели сообщили, что уже ликвидировали пожар.

Параллельно раскручивалась политическая история.

Сначала Владимир Зеленский, а потом министр энергетики Галущенко сделали крайне алармистские заявления. По их словам, есть опасность "второго Чернобыля" и "катастрофы в Европе". И что российские войска "расстреливают ЗАЭС из танков и с воздуха".

Это не соотносится с решением властей не отключать четвертый энергоблок - вероятно, это бы сделали в случае столь массированной атаки.

Галущенко призвал США ввести над Украиной бесполетную зону. О том же с Байденом говорил по телефону Зеленский.

Байден в свою очередь выпустил релиз, в котором ничего не сказал о ядерной угрозе. Но призвал Россию пропустить пожарных на станцию. И сказал, что изучит этот вопрос со своими специалистами.

Также ничего не говорится об вероятности ядерного взрыва в первых сообщениях от МАГАТЭ. Там сообщают, что угрозы "основному оборудованию" станции нет.

"Иными словами, реальной угрозы энергоблокам, которые выдерживают попадания практически любых снарядов и ракет (разве что кроме ядерных), не было.

Пожар на АЭС власть Украины использовала для требований ввести бесполетную зону для российской авиации. От чего Запад упорно отказывается, говоря о том, что это может вызвать ядерную войну с Россией (придется сбивать самолеты РФ).

Сегодня, кстати, глава МИД Дмитрий Кулеба как раз едет на встречу с руководством НАТО, где будет снова поднимать вопрос о бесполетной зоне. Теперь уже - с новыми аргументами.

Но поменяет ли Альянс мнение по этому вопросу - скоро увидим", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

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