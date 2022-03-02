Советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал видео как Энергодар готовится к обороне от вражеских российских войск. Также он предупреждает об угрозе ядерной катастрофы в случае штурма города. Ведь здесь находится Запорожская АЭС, которая является наибольшей в Европе

Местные жители готовятся встречать колонну российских войск. По словам одного из горожан, вражеские силы уже подъехали к городу и двигаются к блокпостам. Их встречают тысячи работников атомной станции.

В свою очередь мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщает, что представители российских войск встретились на блокпосту с жителями города, которые сообщили им, что в город не пустят.

"Встреча состоялась. Мы донесли свою позицию, что ЗАЭС и город под надежной охраной. Местные жители их не впустят в город ни на шаг. Они услышали и пошли докладывать своему руководству. Следующая встреча в 15:00 на том же месте. Но все может измениться в любой момент!" - заявил мэр Энергодара.

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