Херсон полностью оцеплен российскими военными. Минувшей ночью были взрывы, выстрелы, горело здание СБУ.

Об этом сообщает Херсонская ОГА в Telegram-канале.

"Все вы знаете, что город полностью оцеплен врагом. Ночью было слышно много выстрелов, взрывов, горело здание СБУ. Также оккупанты совершили мародерство во многих аптеках и магазинах", - сообщает ОГА.

Также в ОГА добавили, что регион сейчас работает "над информационными, гуманитарными вопросами, в частности, восстановлением водо- и электроснабжения в городе".

Напомним, в Украине седьмой день продолжается война. Ночью стало известно, что российские войска заняли центр Херсона, а утром появились к юго-востоку от Харькова.

В самом Харькове продолжались ракетные удары, которые вчера унесли много жизней простых горожан и разрушили их дома.

Также сообщается о начале штурма в Мариуполе, который осажден российскими войсками.

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