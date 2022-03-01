В Херсонской ОГА заявили, что российские военные в настоящее время ходят по улицам города. В каждом районе наблюдаются группы оккупантов около 30 человек.

По данным ОГА, недавно российские военные попали в дома в крупнейшем микрорайоне Херсона-Таврическом. Там, улицах Карбышева, Вишневой, Тарле, 49 Гвардейской Дивизии, наблюдаются проблемы с коммуникациями, повреждены газовые трубы и трансформаторы.

В ОГА добавили, что российские войска двигаются в сторону Сенявина и призвали не выходить из укрытий. Кроме того, призывают не садиться в якобы эвакуационные автобусы, так как эвакуация в городе не проводится.

Напомним, сегодня в Херсоне начались бои, появилось видео обстрела города.

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