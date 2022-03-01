Вслед за пехотой и разведгруппами в Херсон вошла российская техника. Видео
Вслед за рядом войск, действующих в пешем строю и разведгруппами в город Херсон вошла российская техника.
Об этом сообщают жители Херсона.
Ранее войска Российской Федерации вечером 28 февраля закрепились в северо-западной части Херсона. Утром 1 марта они появились на восточной стороне.
Между тем, сегодня утром, 1 марта, российские войска нанесли удар по самому центру Харькова. Снаряд упал на площади Свободы, у здания Харьковской областной государственной администрации.
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