В ночь на 1 марта в Херсоне произошли взрывы в районе аэропорта.

Видео зарева от взрывов опубликовал Телеграм-канал "Политика Страны".

Также над городом слышны звуки канонады.

В телеграм-каналах пишут, что россияне заняли аэропорт Херсона, который находится на северо-западной окраине города.

Также идут сообщения о том, что захвачен объект неподалеку - кладбище Геологов. Есть предположение, что сейчас может быть попытка штурма города.

О том, что на въездах в Херсон армия РФ установила блокпосты, еще пару часов назад писал мэр города Игорь Колыхаев.

Госспецсвязи пишет, что наступление россиян в Херсоне пойдет в сторону трассы на Николаев (она близко к аэропорту) и кольца возле хладокомбината.

Ранее "Страна" сообщала, что сильные бои на подступах к Херсону начались еще 25 февраля. Уж тогда местный губернатор заявил, что оборона прорвана и противник овладел переправой через Днепр.

Между тем, по информации украинской разведки, в Министерстве обороны РФ планировали захватить Харьков, Херсон и Киев в первые два дня войны. Кроме того, российская разведка до начала войны доложила Владимиру Путину недостоверную информацию о силах ВСУ. Также в разведке подсчитали, что Россия тратит 20 миллионов долларов в день на войну в Украине.

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