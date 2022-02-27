В Госспецсвязи Украины официально заявили, что ракетный удар по Житомирскому аэропорту был нанесен с территории Беларуси.

На видео можно заметить момент удара ракеты по аэродрому.

"Это произошло после разговора Зеленского с Лукашенко, который, по словам Зе, обещал ему не допускать стрельбы по Украине со своей территории", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, что сегодня планировались мирные переговоры в Гомеле. Нардеп от "Слуга народа" Федор Вениславский заявил, что первые результаты сегодняшних переговоров Украины и России появятся на протяжении короткого времени после их начала.

Также "Страна" писала о заявлении Вашингтона, что ежедневно Россия выпускает по Украине 100 ракет.

В нашем онлайне — что происходит в Украине сейчас, 27 февраля 2022 года. В телеграме "Политика Страны"— самые оперативные и главные новости, карта боевых действий, фото и видео.

В Киеве и области до утра понедельника комендантский час. В Василькове после удара ракетой случился большой пожар на нефтебазе. Под угрозой окружения Мариуполь. Российская техника зашла в Харьков.

Делегация России прибыла в Беларусь на переговоры с Украиной.

США и ЕС рассматривают возможность блокировки доступа отдельных банков и компаний России от платежной системы (по ссылке — что такое SWIFT и чем грозит отключение).

Обстановка к этому часу и анализ — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.