Концерн "Укроборонпром" подтвердил уничтожение самого большого самолёта в мире "Мрия" в аэропорту Гостомеля, обвинив в этом россиян.

Соответтствующий пост появился в Фейсбуке концерна.

"Российские оккупанты уничтожили флагман украинской авиации – легендарный Ан-225 "Мрия". Это произошло на аэродроме "Антонов" в Гостомеле под Киевом, где находился самолет. Его восстановление будет стоить более 3 млрд долларов и потребует длительного времени. Украина приложит все усилия, чтобы эти работы оплатило государство-агрессор", - сказано в записи.

В концерне добавили, что на восстановление лайнера потребуется более 5 лет.

На момент вторжения АН-225 "Мрия" находилась на ремонте в аэропорту Гостомель, поэтому не успела вылететь из Украины, добавили в концерне.

Заявление концерна прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Если самолёт действительно уничтожили, то наверняка россияне в ответ обвинят в этом ВСУ, которые наносили удары по аэропорту. А вообще уничтожение "Мрии" в ходе нынешней войны очень символично. Мрия - это "дитя" единого государства (СССР), в котором вместе жили, работали и строили суперсамолеты русские и украинцы. И теперь это "дитя" уничтожено в ходе кровавой бойни русских и украинцев", - написал канал.

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