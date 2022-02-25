ВСУ сообщает, что артиллерийским ударом разгромили колонну российских танков, которая готовилась к переправе через реку Айдар под Старобельском.

По данным ВСУ, танки РФ там отступили.

"В районе Старобельска украинская артиллерия разбила колонну российской техники, которая готовилась к переправе через реку Айдар. Враг прорвался через украинскую границу и пытался зайти с тыла, нанести удар и разорвать линию обороны украинских войск. В результате оккупанты понесли потери и отступили", - сообщает ведомство.

Под Гостомелем, как сообщает замминистра МВД Антон Геращенко, также сожжена колонна российских танков.

Напомним, в Украине вторые сутки продолжаются боевые действия. Идет полноценная война с Россией, которая начала "военную спецоперацию" со всех направлений.

Залужный заявил, что украинская армия уничтожила 30 российских танков и семь самолетов в первый день вторжения.

Мы следим за тем, что происходит в Украине 25 февраля, в обновляемом материале.

О том, как начинались военные действия, рассказывала в блоге "Ясно.Понятно" Олеся Медведева.