ВСУ разгромили колонны российских танков под Старобельском и под Гостомелем - Минобороны
ВСУ сообщает, что артиллерийским ударом разгромили колонну российских танков, которая готовилась к переправе через реку Айдар под Старобельском.
По данным ВСУ, танки РФ там отступили.
"В районе Старобельска украинская артиллерия разбила колонну российской техники, которая готовилась к переправе через реку Айдар. Враг прорвался через украинскую границу и пытался зайти с тыла, нанести удар и разорвать линию обороны украинских войск. В результате оккупанты понесли потери и отступили", - сообщает ведомство.
Под Гостомелем, как сообщает замминистра МВД Антон Геращенко, также сожжена колонна российских танков.
Напомним, в Украине вторые сутки продолжаются боевые действия. Идет полноценная война с Россией, которая начала "военную спецоперацию" со всех направлений.
Залужный заявил, что украинская армия уничтожила 30 российских танков и семь самолетов в первый день вторжения.
Мы следим за тем, что происходит в Украине 25 февраля, в обновляемом материале.
О том, как начинались военные действия, рассказывала в блоге "Ясно.Понятно" Олеся Медведева.