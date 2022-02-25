Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подвел итоги первых суток российского вторжения. По его словам, РФ 24 февраля потеряла более 30 танков, 130 боевых бронированных машин, семь самолетов и шесть вертолетов.

Об этом он написал в Фейсбуке.

Залужный заверил, что по состоянию на 00:00 25 февраля группировка сил обороны ведет организованную оборонную операцию на юге. Идут оборонительные бои в районе восточнее Херсона. Механизированные подразделения ВСУ отбили автомобильный мост и закрепились на левом берегу Днепра.

В районе Рыково ВСУ нанесли поражение превосходящим силам противника.

На Северском направлении ведутся бои в районах Победы и Глухова. Там остановлена российская колонна.

Подразделения первой танковой бригады по реке Белоус в направлении Чернигова остановили превосходящие силы РФ.

На Волыни механизированные подразделения ВСУ заняли позиции на рубежах в готовности к отражению наступления противника.

На Слобожанщине оперативная группировка ВСУ ведет оборону в районах Должанки, Харькова, Ахтырки, Сум. В районах Волчанска, Белого Колодца, Приколотного ведутся оборонительные бои.

Подразделения обеспечения в Ахтырке остановили очередное наступление противника.

Группировка ВМС ВСУ продолжает вести боевые действия в юго-западной части Черного моря. Осуществляется оборона пунктов базирования и портов Одессы, Южного, Очакова, Черноморска.

ВСУ также перешли к обороне Киева.

Воздушные силы отражают авиаудары противника, ведут постоянную разведку с применением БПЛА, нанесли удары по колоннам войск РФ в районах населенных пунктов Новая Збуровка, Купянск, Новая Каховка и десанту противника в районе аэродрома Гостомель.

"Группировка объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей по результатам боевых действий на отдельных направлениях восстановила положения по переднему краю. В полосе ответственности отдельных подразделений противник пытается вклиниться в боевые порядки наших войск на глубину взводных опорных пунктов", - сообщил Залужный.

Ранее главнокомандующий ВСУ сообщил о первых пленных россиянах, а также о том, что Залужный заявил об отсутствии планов наступления Киева на Донбассе.