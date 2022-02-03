Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что правительство не разрабатывало планов о вводе войск на территории Донецка, Луганска и Крыма.

Об этом Валерий Залужный рассказал в эфире телеканала "1+1" в четверг, 3 февраля.

"Никаких распоряжений касательно планирования операции по вхождению на временно оккупированные территории Донецка и Луганска или временно оккупированного Крыма, таких разговоров не было и планов не разрабатывалось", - сказал главком ВСУ.

Напомним, что в "ДНР" в очередной раз обвинили Киев в подготовке наступательной операции на неподконтрольном Донбассе. Представители "республики" заявили, что Украина перебросила более ста тысяч силовиков к линии соприкосновения, а также ограничила выезд из страны для граждан призывного возраста.

Ранее мы писали, что Дмитрий Кулеба после встречи с Энтони Блинкеном заявил об отсутствии планов по наступлению на Донбасс.

Также "Страна" сообщала, что на днях в Кремле заявили об очень высокой угрозе атаки ВСУ на Донбасс. По мнению российских властей, концентрация Киевом военных и техники на линии соприкосновения на Донбассе говорит о подготовке Украины к наступательным действиям, что очень тревожит Россию.