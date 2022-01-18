Россия не причастна к созданию конфликтных ситуаций вокруг Украины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, передает РИА Новости.

"Что касается последствий, которыми, как вы сказали, нам грозит Германия, я не могу предвидеть, какие шаги германское правительство решит предпринять в той или иной ситуации", - сообщил глава российского дипломатического ведомства.

По его убеждению, Россия не дает и не давала поводов для новых конфликтов.

Кроме того, по словам Лаврова, Россия до сих пор ожидает от США и НАТО ответов на свои предложения по гарантиям безопасности. Российский министр рассказал, что во время переговоров он выразил озабоченность курсом НАТО на сдерживание РФ.

Напомним, что накануне глава МИД РФ Анналена Бербок посетила Киев, а затем поехала в Москву налаживать стабильные отношени.

Ранее "Страна" писала о том, что в МИД РФ обвинили СБУ в дезинформации об эвакуации сотрудников дипведомств РФ из Украины.

Также мы сообщали, что глава МИД ФРГ пообещала принять меры к "Северному потоку-2" только в случае эскалации ситуации вокруг Украины.