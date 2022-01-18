В Министерстве иностранных дел РФ, как и в МИД Украины, опровергли информацию об эвакуации сотрудников российских дипведомств из Украины, которая появилась в New York Times. При этом в дезинформации обвинили СБУ.

Об этом официальный представитель МИД РФ написала в своем Тelegram-канале.

"СБУ мало Бабченко и Гордона. Теперь у них в агентах американская газета New York Times. Через неё "источник" из этой фантазийной структуры продвинул очередную "сенсацию" - якобы эвакуируется российское посольство в Киеве", - написала она.

По словам Захаровой, посольство и генконсульства РФ продолжают работать в Украине в штатном режиме, "вопреки нападениям на российские загранучреждения со стороны украинских радикалов и провокациям местных силовиков".

Она рассказала, что перед публикацией статьи журналисты NYT не обратились в Москву за комментарием. По словам Захаровой, сотрудники российских дипведомств в Украине получают персональные угрозы.

"Если бы американская газета обратилась к нам за комментарием, она бы об этом узнала. Но тогда, видимо, пропало бы желание публиковать весь материал, и, соответственно, упущена возможность в очередной раз "хайпануть" на теме "российской агрессии". Так пришлось бы писать про агрессию украинских националистов и про тех, кто её покрывает. А это означает звонки в Белый дом, запросы Джен Псаки… адова работа, одним словом", - резюмировала Захарова.

Напомним, информация о том, что Россия начала эвакуировать из Украины сотрудников своих посольств и консульств появилась в The New York Times. В Министерстве иностранных дел РФ ее опровергли и заявили, что посольство в Киеве работает в штатном режиме.

Также сообщалось, что эту информацию опровергли и в МИД Украины.