В Министерстве иностранных дел Украины опровергли информацию об эвакуации российских дипломатов из нашей страны. Посольства других стран также не собираются эвакуировать своих сотрудников.

Об этом спикер МИД Олег Николенко написал на своей странице в Facebook.

По его словам, в Министерство не поступала информация об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений РФ или других стран из Украины. МИД Украины тоже не не планирует эвакуацию украинских дипломатов из России.

"На территории России функционируют в штатном режиме Посольства в Москве, генеральные консульства в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, консульства в Екатеринбурге и Новосибирске. Несмотря на сложные условия, наши дипломаты и консулы продолжают успешно выполнять поставленные перед ними задачи, прежде всего защищать интересы украинских граждан в России", - сказано в сообщении.

Напомним, информация о том, что Россия начала эвакуировать из Украины сотрудников своих посольств и консульств появилась в The New York Times.

В Министерстве иностранных дел РФ ее опровергли и заявили, что посольство в Киеве работает в штатном режиме.

Также сообщалось, что в РФ заявили, что у России нет и не было планов нападать на Украину.