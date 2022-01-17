В Министерстве иностранных дел (МИД) Российской Федерации заявили о том, что США распространили полную дезинформацию о якобы готовящейся провокации РФ для "вторжения" в Украину.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова.

"Не забудем и о том, что американские официальные лица сказали и насчет самой темы так называемого вторжения РФ на Украину. В частности, распространив полную дезинформацию о том, что мы готовим провокацию с нападением чуть ли не на русскоязычное население в Донбассе, чтобы получить предлог для того самого вторжения. Причем госпожа (пресс-секретарь Белого дома Джен - Ред.) Псаки сказала: "как это было уже в 2014 году", - ответил Лавров на вопрос журналистов о недавнем заявлении Штатов.

Напомним, что Россия продолжает убеждать всех в том, что Москва не собирается организовывать вторжение на территорию Украину. Недавно пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал слухи в западных изданиях о вероятных готовящихся провокациях Российской Федерации на территории Донбасса голословными и ничем не подтвержденными.

Однако союзные государства Украины наблюдают, как РФ продолжает накапливать свои войска у границ нашей страны, в связи с этим в Польше заговорили о том, что нужно быть готовыми к вторжению Российской Федерации в Украину в ближайшие дни.