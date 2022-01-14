В Российской Федерации началась внезапная проверка в войсках Восточного военного округа в рамках подготовки к проведению маневров "Восток-2022".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ, в пятницу, 14 января.

"Продолжаются плановые мероприятия зимнего периода обучения войск. В рамках подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения "Восток-2022" в войсках Восточного военного округа проводится внезапная проверка боевой готовности", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

В Минобороны сообщают, что данная проверка даст возможность оценить готовность к выполнению задач после перегруппировки на большие расстояния по территории России.

Особое внимание уделят возможностям транспортной инфраструктуры по перевозке военных.

Восточный военный округ РФ предназначен для защиты восточной части России. Округ объединяет воинские части, дислоцированные в Забайкалье и на Дальнем Востоке. Штаб находится в Хабаровске. То есть, допустимо предположить, что на учениях тренировались оперативно перебрасывать части с удаленных районов.

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