По итогам переговоров в Женеве замминистра иностранных дел (МИД) РФ Сергей Рябков, представлявший Россию, заявил, что "США серьёзно подошли к предложениям России по гарантиям безопасности", а также добавил, что разговор был "сложным и профессиональным, без попыток обойти острые углы".

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова Сергея Рябкова.

"Разговор был сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным, без попыток что-то приукрасить, обойти какие-то острые углы. У нас сложилось впечатление, что американская сторона очень серьезно подошла к российским предложениям, провела их углубленную проработку", - сказал он.

По словам Рябкова, Россия повторила свое требование к НАТО - отказаться от освоения территории государств, вступивших в альянс после 1997 года. Это страны Восточной Европы.

Кроме того, ссылаясь на словам российского дипломата, издание пишет, что "блок, должен сделать шаг навстречу российским предложениям по гарантиям безопасности". Также Рябков добавил, что никаких намерений у России напасть на Украину нет и быть не может.

В свою очередь, глава американской делегации Венди Шерман заявила, что прогресс в переговорах с Россией возможен, однако при этом "США никому не позволят закрыть дверь в НАТО для какой-либо страны".

По ее словам, Вашингтон готов установить лимиты на военные учения в Европе. Также обе делегации согласились в том, что нельзя допустить ядерной войны.

По итогам переговоров в Женеве, Штаты предложили России провести дальнейшие двусторонние консультации в ближайшее время, - об этом заявили в Госдепе США.

Отмечается, что Вашингтон заинтересован в переговорах с Российской Федерацией по стратегическому и тактическому оружию, ракетам в Европе, транспарентности, масштабам военных учений. Между тем, тема размещения ракет также обсуждалась во время уже завершенных переговоров в Женеве.

Подводя итоги дискуссии, которая длилась 7,5 часов, российский дипломат Сергей Рябков заявил о том, что понимание о возможности договориться возникнет после встреч с НАТО и ОБСЕ.

Но при этом уже, по его словам, "есть база для достижения договоренности по гарантиям безопасности".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на переговорах России и США 10 января в Женеве, посвященных вопросам гарантии безопасности, РФ представлял замминистра иностранных дел Сергей Рябков, а лицом Штатов выступила первая замгоссекретаря Венди Шерман.

Напомним, что замглавы МИД РФ Сергей Рябков после окончания переговоров заявил, что первая беседа прошла "потрясающе" и была деловой.

Ранее "Страна" сообщала, что Россия представила проект договора с США по гарантиям безопасности. Москва требует гарантий нерасширения НАТО на восток.

Также мы писали, что глава МИД России Сергей Лавров озвучил действия России в случае отказа США от предложений по гарантиям безопасности.