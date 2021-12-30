На переговорах России и США 10 января в Женеве, посвященных вопросам гарантии безопасности, со стороны РФ будет замминистра иностранных дел Сергей Рябков, а Штаты представит первый замгоссекретаря Венди Шерман.

Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга, трансляцию которого ведет канал "Россия 24".

По ее словам, переговоры пройдут в Женеве в формате межведомственной делегации России и США.

"Эта дата обозначена, она не имеет никаких альтернативных вариантов. В повестке дня обсуждение переданных Россией проектов договоров между РФ и США о гарантиях безопасности и соглашение о мерах безопасности РФ и государств-членов НАТО", - заявила она.

Напомним, ранее мы писали о том, что переговоры США, НАТО и России, на которых будут обсуждаться предложения РФ по гарантиям безопасности в Европе и ситуация вокруг Украины, пройдут 10-13 января в трех разных форматах.

Между тем, недовольство этим форматом переговоров уже высказал Евросоюз, который также хочет участвовать в переговорах по гарантиям безопасности в Европе и ситуация вокруг Украины.

"Встреча США и РФ и переговоры о гарантиях безопасности не будут иметь смысла без участия ЕС", - сказал глава европейской дипломатии Боррель.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия должна положить конец расширению НАТО на восток и исключить вступление Украины в альянс.