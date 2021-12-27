В Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва должна положить конец продвижению Североатлантического альянса на восток и исключить вступление Украины в НАТО.

Об этом сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет РИА "Новости" в понедельник, 27 декабря.

"Мы должны положить конец продвижению НАТО, натовской инфраструктуры, натовских возможностей дальше на восток. Мы должны исключить вступление Украины в НАТО", - заявил замглавы МИД РФ.

По словам Рябкова, вопрос о потенциальном вступлении Украины в НАТО для России едва ли не важнее, чем для Киева.

"Вопрос о перспективе вхождения Украины в НАТО имеет для нас по меньшей мере столь же важное, если не большее значение, чем для самой Украины", - сказал он.

Также Рябков сказал, что Москва требует от НАТО отозвать решение о том, что Украина и Грузия когда-нибудь смогут вступить в Альянс.

Напомним, Россия неоднократно заявляла, что вступление Украины в НАТО будет воспринято как "красная линия".

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил начать переговоры об исключении продвижения Североатлантического альянса на восток, требуя при этом письменных, юридических гарантий, поскольку устные могут не выполниться.

Также мы писали, что в МИД России заявили, что курс на втягивание Украины в НАТО может спровоцировать масштабный конфликт в Европе.