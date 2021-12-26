Президент России Владимир Путин заявил, что военно-технический ответ РФ в случае отказа США и НАТО рассматривать российские предложения в сфере безопасности может быть разным.

Об этом он сообщил журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Он (военно-технический ответ - Ред.) может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты", - сказал Путин.

Также он заявил, что Россия будет стремиться к достижению юридически обязывающего результата на этих переговорах, а не стремиться к их прекращению.

"Я надеюсь, что все-таки, и мы же не для того, чтобы что-то забаллотировать и что-то прекратить, с точки зрения этого дипломатического процесса, предложили. А для того, чтобы достичь дипломатического переговорного результата, закрепленного, как я уже говорил, юридически в рамках тех документов, которые мы предложили. Мы будем стремиться именно к этому", - заявил Владимир Путин.

Напомним, 17 декабря МИД России обнародовал стратегическое предложение РФ к НАТО о гарантиях взаимной безопасности. В него вошли 12 пунктов, в том числе - исключение дальнейшего расширения альянса и присоединения к нему Украины.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что альянс рассмотрел полученный от Российской Федерации проект по безопасности и считает, что любой диалог должен принимать во внимание опасения альянса и мнение Украины.

Как стало известно вчера, Йенс Столтенберг хочет провести заседание Совета Россия - НАТО 12 января.