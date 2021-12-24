Ответной реакции со стороны НАТО на предложения Российской Федерации о гарантиях безопасности пока нет.

Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Пока что фидбэка нет, пока об этом рано говорить", — сказал он.

Также Песков добавил, что РФ рассчитывает получить от США конкретные ответы на предложения по гарантиям безопасности в январе 2022 года.

"Для того, чтобы обсудить вопросы деэскалации, здесь как раз-таки мы имеем в виду в январе получить от наших оппонентов из Вашингтона конкретно сформулированные ответы на наши вопросы, которые были озвучены, и на наши предложения, которые были сформулированы в проекте текста известного договора и известного соглашения", - объяснил Песков.

Напомним, 17 декабря МИД России обнародовал стратегическое предложение РФ к НАТО о гарантиях взаимной безопасности.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что альянс рассмотрел полученный от Российской Федерации проект по безопасности и считает, что любой диалог должен принимать во внимание опасения альянса и мнение Украины.

При этом в Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва нуждается в срочном ответе Вашингтона на предложения РФ по гарантиям безопасности.

Впрочем, уже сегодня Москва получила предложение от НАТО провести в январе следующего года Совет "Россия-НАТО". На данный момент предложение рассматривается российским правительством.