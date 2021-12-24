Москва получила предложение от НАТО провести в январе следующего года Совет "Россия-НАТО". На данный момент предложение рассматривается российским правительством.

Об этом на брифинге сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Мы получили такое предложение, я могу это подтвердить. Сейчас оно в практическом плане рассматривается, как это можно было бы сделать", — сказала она.

"Мы подтверждаем готовность к прямому диалогу с НАТО по российскому проекту договоренностей о гарантиях безопасности России, исключающих дальнейшее расширение альянса на восток и размещение ударных систем в непосредственной близости от российских границ", - добавила она.

По словам официального представителя МИД РФ, конкретные сроки встречи в формате Россия-НАТО будут определены позже.

Ранее мы писали о том, что 17 декабря МИД РФ обнародовал стратегическое предложение России к НАТО о гарантиях взаимной безопасности. Кроме того, Москва предложила заключить отдельное соглашение о гарантиях безопасности и с США.

Также мы писали, что Москва требует срочный ответ Вашингтона на предложения по безопасности.

Вчера, 23 декабря, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты Америки, по всей вероятности, не согласятся на предложения России в сфере безопасности, касающиеся НАТО. Кроме того, Псаки рассказала, что место и сроки проведения переговоров по вопросам безопасности между США и Россией пока не определены. При этом она подтвердила, что речь идет о начале января 2022 года.