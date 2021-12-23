Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг опровергает заявления Москвы о том, что Североатлантический альянс когда-либо обещал не расширяться на Восток.

Об этом он сказал в интервью агентству DPA, опубликованному 23 декабря.

По словам генсека, в учредительном договоре НАТО записано, что любая страна может стать членом организации.

"НАТО никогда не давал обещаний не расширяться. Собственно, в учредительном договоре нашей организации указано, что любая европейская страна может стать членом Альянса. Во-вторых, есть документы, касающиеся 70-х и 90-х годов - Хельсинкский заключительный акт, Парижская хартия, учредительный акт Россия-НАТО и многие другие договоры, которые ясно дают понять, что страны имеют право выбирать свой собственный путь", – сказал Столтенберг.

Он также напомнил, что это основополагающий принцип европейской безопасности, под которым подписалась и Россия.

"И союзники категорически отрицают, что обещали что-либо подобное. Сам бывший президент Горбачев сказал, что тема расширения НАТО никогда не поднималась до воссоединения Германии", - добавил Столтенберг.

Отметим, что сам Горбачев весьма противоречиво высказывался по поводу наличия таких гарантий. И в ряде интервью говорил, что гарантии не расширения все-таки были предоставлены во время переговоров об объединении Германии.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о стремлении Украины в НАТО и о том, что Декларация о независимости запрещает участвовать в военных блоках.

Мы также приводили стратегическое предложение России к НАТО о гарантиях взаимной безопасности. Первым пунктом в них значится исключение дальнейшего расширения Альянса.