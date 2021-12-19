В пятницу МИД России выступил со стратегическим предложением к НАТО и США о гарантиях безопасности в Европе, где ключевым пунктом значится отказ от принятия Украины в Североатлантический альянс. Содержание и последствия этого предложения уже подробно разбирала "Страна".

Требования Москвы просты: прекратить продвижение НАТО на восток к российским границам. Также Москва предлагает ограничить развертывание ядерного и ракетного оружия вблизи границ друг друга. Это должно снизить напряженность в отношениях между сторонами и сделать более безопасным регион Восточной Европы.

Требования России к НАТО и США насчет не вступления в Альянс Украины уже вызвали негативную реакцию официального Киева, который увидел в этом нарушение национальный суверенитета. В том же духе делают заявления и в НАТО, настаивая на том, что у России не может быть права вето на вступление той или иной страны.

Однако у этого вопроса есть еще один аспект, о котором куда меньше говорят: внеблоковый статус Украины изначально декларировался при рождении государства, когда она еще в качестве УССР начала выходить из состава Советского Союза. И, фактически, был закреплен Декларацией о независимости и референдумом по ее утверждению 1 декабря 1991 года.

Внеблоковость проходит через все основные документы государства

Внеблоковый статус лежит в самой основе государственности Украины.

Когда 16 июля 1990 года Верховный Совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины, то в разделе "Внешняя и внутренняя безопасность" было четко указано: "Украинская ССР торжественно провозглашает о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, не участвующим в военных блоках".

Источник: zakon.rada.gov.ua

Еще при основании Украины был задекларирован безъядерный статус: отказ принимать, производить и приобретать ядерное оружие.

Безъядерный статус был реализован в 1994 году, когда, согласно Будапештскому меморандуму, из Украины начали вывозить на переработку ядерные заряды, доставшиеся от СССР. А вот с отказом участвовать в военных блоках случилась неувязка.

Вернемся к Декларации о суверенитете. Во время его принятия еще существовал СССР, и Украинская ССР была его неотъемлемой частью. Декларация о суверенитете Украины тогда была, скорее, данью политической моде. Перед этим декларации о суверенитете провозгласили прибалтийские республики, и даже Россия.

Российская Федерация провозгласила Декларацию о государственном суверенитете 12 июня 1990 года, на месяц с лишним раньше Украины. Тогда крупнейшая союзная республика называлась РСФСР. Декларация о суверенитете РСФСР была принята на Первом съезде народных депутатов РСФСР абсолютным большинством голосов (907 - за, 13 - против). Ее подписал председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин, который затем был избран первым президентом России.

В общем, провозглашая Декларацию о независимости, украинская компартийная элита, тогда руководившая республикой, всего лишь повторяла шаги республиканских властей России и Прибалтики.

Далее в Москве 19 августа 1991 года случился ГКЧП. А после краха ГКЧП центральная власть СССР зашаталась и начала рушиться, и республиканские руководители по всему Союзу начали перетягивать власть на себя. Украинские элиты также взяли курс на полное отделение.

24 августа 1991 года Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости Украины. В нем было объявлено о создании независимого государства Украина, причем, что важно, основанием для принятия Акта была названа Декларация о суверенитете. В котором, напомним, был предусмотрен полный отказ от участия в военных блоках.

В общем, создатели государства Украина изначально декларировали, что страна не будет участвовать в военных блоках, что исключает в принципе идею о вступлении в НАТО.

Далее, 1 декабря 1991 года был проведен референдум, с одним единственным вопросом: "Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?" 90,3% украинцев проголосовали "за". Тем самым огромным большинством голосов подтвердив основополагающий документ, который был принят в осуществление Декларации о независимости. Где, напомним, была прямая ссылка на Декларацию о суверенитете, которая, в свою очередь, содержала отказ от военных союзов.

Затем в 1996 году была утверждена первая Конституция независимой Украины. До этого в стране действовала слегка подрихтованная Конституция Украинской ССР.

В преамбуле новой Конституции и тогда, и сейчас указано, что Основной закон Верховная Рада приняла, руководствуясь Актом провозглашения независимости Украины. Который снова отсылает к Декларации о суверенитете, где был провозглашен внеблоковый статус Украины.

Источник: zakon.rada.gov.ua

В итоге все основные документы, на которых базируется создание и само существование Украины как государства, основаны на Декларации о суверенитете Украины 1990 года, который запрещает государству вступать в какие-либо военные союзы. Поскольку НАТО является военным и политическим союзом, то вступать в него тоже запрещено.

Как надо вступать в НАТО

Блок НАТО был создан в 1949 году. В него вошли 12 стран: США, Канада и некоторые страны западной Европы. В дальнейшем НАТО сильно расширилось, в основном на восток Европы и на Балканы.

Договор о создании блока НАТО содержит специальную статью 10 о порядке приема новых членов. Согласно данной статье, пригласить нового члена страны-участники НАТО могут только единогласно. Также кандидат должен быть только европейским государством, а также быть в состоянии способствовать развитию принципов договора и содействовать безопасности североатлантического района.

Источник: zakon.rada.gov.ua

Конкретные условия, которые должны выполнить кандидаты на вступление в НАТО, перечислены в Плане действий относительно членства (ПДЧ). Он был утвержден Советом НАТО в 1999 году. Среди требований – разрешать мирными способами межэтнические конфликты и спорные вопросы внутренней юрисдикции, установить надлежащий контроль над вооруженными силами.

Но это общий "рамочный" документ, и на его основании каждому конкретному государству-кандидату выдается индивидуальный ПДЧ. Но для этого, напомним, должно быть единодушное согласие всех стран-членов НАТО.

Дважды вступали, но неудачно

Украина уже дважды обращалась за получением План действий по членству в НАТО (ПДЧ), что положило бы начало процедуры вступления. Однако каждый раз просьбы оставались без положительного ответа.

Украинские власти начали отходить от норм Декларации о суверенитете относительно внеблокового статуса, начиная с президентства Виктора Ющенко. Он пришел к власти в 2005 году после первого Майдана. В марте 2008 года, при президенте Ющенко и премьер-министре Юлии Тимошенко, Украина направила официальное письмо-заявку на ПДЧ, что является первым шагом к вступлению в альянс.

На последовавшем саммите НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года генсек альянса Яап де Хооп Схеффер заявил, что Украина вместе с Грузией «когда-нибудь присоединятся» к НАТО, но ни одна из них пока не получит ПДЧ. А президент России Владимир Путин на этом саммите назвал членство Украины "прямой угрозой" своей стране.

Во время правления Виктора Януковича в 2010-2013 годах тема с членством в НАТО затихла. Однако после смены власти в результате второго Майдана в 2014 году разгорелась с новой силой.

Новые власти поначалу пытались скрывать свои планы. Премьер-министр Арсений Яценюк 18 марта 2014 года заявил, что новое прозападное руководство Украины не стремится к членству в НАТО. По сообщению информагентства Reuters, этим он пытался "успокоить большое количество русскоязычных в России и Украине".

Но дальше украинские власти перестали скрывать свои намерения. В августе 2014 года тот же премьер Яценюк сообщил о возобновлении заявки на интеграцию в НАТО. Затем парламент и правительство много раз принимали различные документы, где заявлялись просьбы о приемы в члены альянса.

На закате правления Петра Порошенко в феврале 2019 года Верховная Рада снова обратилась к НАТО с заявлением, где просила выдать Украине ПДЧ. Одновременно были внесены изменения в Конституцию, где в преамбулу депутаты добавили фразу о "необратимости европейского и евроатлантического курса Украины". Под размытой фазой "евроатлантический" обычно понимают все что связано с НАТО и ЕС.

Еще в полномочиях президента, парламента и Кабмина добавили, что эти высшие госорганы должны реализовать "стратегический курс государства на обретение полноправного членства" в ЕС и НАТО.

Также из переходных положений Конституции убрали норму о том, что иностранные войска могут использовать военные базы в Украине на условиях аренды согласно заключенным международным договорам.

Источник: zakon.rada.gov.ua

Изменения в Конституцию и новая заявка на получение ПДЧ дали повод говорить, что Украина официально предложила себя альянсу в качестве нового члена. Однако в той же Конституции осталась ссылка на Акт о независимости 1991 года, который в свою очередь, ссылается на Декларацию о суверенитете 1990 года, где четко был прописан внеблоковый статус Украины.

При таких противоречивых основополагающих документах государства, а также с учетом жесткой позиции России, понятно, что вряд ли страны альянса пойдут навстречу "евроатлантическим" амбициям Украины.

Зеленский продолжил дело Порошенко

В 2019 году эстафету "вхождения в НАТО" подхватил президент Владимир Зеленский. Назначенный им премьер-министр Алексей Гончарук в декабре 2019 года выделил из бюджета 850 тыс евро на оснащение новой штаб-квартиры альянса. Причем у Украины не было обязательств по уплате данной суммы: бюджетные деньги были перечислены в качестве "добровольного взноса".

Источник: zakon.rada.gov.ua

Затем 8 октября 2020 г. во время встречи с премьер-министром Борисом Джонсоном в Лондоне президент Владимир Зеленский заявил, что Украине необходим План действий по членству в НАТО, поскольку членство в НАТО будет способствовать безопасности и обороне Украины. А в феврале 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что рассчитывает, что Украина сможет получить план действий по членству в НАТО.

Теперь вопрос о членстве Украины в НАТО, похоже, стал одним из основных в отношениях РФ и Запада. Россия требует юридических гарантий нерасширения НАТО на восток. Учитывая, что самыми восточными государствами-членами НАТО в Европе являются Польша, Венгрия и Прибалтика, в российских требованиях речь может идти только о Беларуси, Украине, Грузии и Молдове. Но белорусские власти в НАТО явно не стремятся, а членство Молдовы из-за малого влияния на геополитику вряд ли может быть предметом таких острых дискуссий.

Следовательно, речь идет, в первую очередь, об Украине и, в меньшей степени, о Грузии.

Чего хочет Россия

На днях Россия выдвинула НАТО и США конкретный список стратегических предложений для снижения напряженности в Европе, который уже окрестили "геополитическим ультиматумом". В него вошли 12 пунктов, в том числе - исключение дальнейшего расширения альянса и присоединения к нему Украины.

МИД России сообщил, каких гарантий безопасности Москва хочет от Альянса и Вашингтона. Среди них отказ от дальнейшего расширения и размещения вооружений на восточном фланге Альянса, в частности запрет на вступление Украины в НАТО. "Страна" уже разбиралась, как может отреагировать Запад и чего ждать дальше Украине.

В США согласились обсуждать предложения России. Однако среди экспертов нет единого мнения, насколько реально заключение подобного соглашения между США, НАТО и Россией.

Один из дипломатов обратил внимание "Страны" на заявление заместителя генсека НАТО Мирчи Джоанэ, который назвал деэскалацию ситуации в Украине главным условием для начала переговоров представителей Альянса с Россией о гарантиях безопасности.

"Запад не против был бы договориться с Россией о неких глобальных вещах. Особенно в контексте нарастающего противостояния США и Китая. В конце концов, когда-то же договорились во время холодной войны по нейтралитету Финляндии и Австрии. Но у Запада есть и свои, встречные, условия и предложения. В том числе и по Украине. Запад может выставить России встречное предложение - Украина не вступает в НАТО, но при этом неподконтрольные территории Донбасса возвращаются Киеву без всяких условий вроде особого статуса; либо лишь с формальным, для вида, выполнением этого условия. Еще одно условие может быть - отвод российских войск от границ Украины. Плюс - гарантии транзита газа через Украину после 2024 года. Вокруг этих условий и будут идти торги. Потому что выполнять все пожелания Запада Россия явно не хочет и не будет. Так же как и Запад не готов выполнять все требования России. Поэтому могут сойтись где-то посередине, а могут и вообще не сойтись. И Россия продолжит укреплять союз с Китаем, а Запад - наращивать военную поддержку Украины с перспективой разморозки конфликта в любой момент. Но то, что США и НАТО сходу не отвергли предложения и даже готовы обсуждать и вести диалог, дает шанс на то, что компромисс теоретически возможен", - заявил источник в дипломатических кругах.

В этой связи было бы уместно вспомнить, что само создание Украины как независимого государства, как мы показали выше, было обусловлено неучастием в каких-либо военных блоках. Во-многом из-за этого на референдуме 1 декабря 1991 года подавляющее большинство украинцев проголосовала за независимость. И поэтому вступление в НАТО противоречит самим основам украинской государственности.