США готовы обсудить с Россией вопросы безопасности и скоро свяжутся с РФ по предложениям президента России Владимира Путина.

Об этом заявил в пятницу официальный представитель Белого дома агентству Reuters

"Мы готовы обсуждать с Россией вопросы безопасности и стратегические интересы. Мы ведем переговоры с европейскими союзниками и партнерами и скоро свяжемся с правительством России по поводу дальнейших шагов", - приводит агентство слова чиновника.

При этом, по данным агентства Bloomberg, часть предложений России США сочли приемлемыми. А часть - нет. Реакцию на российские предложения США обещают дать уже на следующей неделе.

Ранее власти Соединенных Штатов Америки заявили, что видели предложения России о гарантиях безопасности и уже обсуждают их с союзниками по НАТО.

Напомним, сегодня, 17 декабря, министерство иностранных дел РФ опубликовало стратегическое предложение России о к США и НАТО о гарантиях взаимной безопасности. В него вошли 12 пунктов, в том числе - исключение дальнейшего расширения альянса и присоединения к нему Украины.

Кроме договора с Альянсом, Министерство иностранных дел (МИД) России также предлагает заключить отдельное соглашение и с США. Там также содержится норма об отказе от включения в НАТО стран бывшего СССР.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ответ на это заявил о том, что альянс рассмотрел проект и считает, что любой диалог должен принимать во внимание опасения альянса и мнение Украины. Столтенберг добавил, что альянс ясно дал понять, что готов работать над укреплением доверия с РФ.