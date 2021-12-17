В США арестовали бывшего сотрудника Пентагона 63-летнего Джейна Мюррея Роу-младшего. Его подозревают в шпионаже в пользу Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.

В документах сказано, что житель Южной Дакоты пытался предоставить правительству РФ секретную информацию об американской национальной обороне.

В релизе говорится, что мужчина в течение 40 лет работал инженером-испытателем в нескольких компаниях-подрядчиках оборонной промышленности. У него был допуск к данным уровня "Секретно" и "Совершенно секретно" об аэрокосмических технологиях ВВС США.

Также в Минюсте США рассказали, что попался экс-сотрудник Пентагона в ходе подставной операции спецслужб США. Он согласился сотрудничать с агентом ФБР, которого принял за "агента российских властей".

"После того как он совершил ряд нарушений безопасности и показал активную заинтересованность в событиях в России, в том числе и в вопросе о том, может ли он получить допуск к совершенно секретной информации от российского правительства, Роу идентифицировали как потенциальную угрозу и уволили из той оборонной фирмы, где он работал", - сообщили в американском ведомстве.

В марте текущего года мужчина встретился с сотрудником ФБР, который выдавал себя за агента российского правительства.

"В течение следующих восьми месяцев Роу обменялся с ним более чем 300 письмами, в которых подтверждал свою готовность работать на Россию и обсуждал свою осведомленность в области национальной безопасности США и сфере военных интересов. В одном из писем он раскрыл данные, касающиеся конкретных деталей систем электронного противодействия, используемых на военных истребителях США", - добавили в Минюсте США.

В настоящее время Джейн Роу находится под арестом, ему предъявлено обвинение в попытке передачи информации о национальной обороне иностранным властям. Заседание суда по данному делу назначено на сегодня, 17 декабря. Если вина Роу-младшего будет доказана, ему грозит пожизненное заключение.

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