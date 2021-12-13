Через два месяца после The Washington Post еще одно американское СМИ сообщает о сосредоточении усилий ЦРУ на Китае.

CNN сообщает, что после более 20 лет борьбы с терроризмом разведуправление США пересматривает методы обучения и подготовки персонала, чтобы сфокусироваться на КНР, а также России.

Об этом телеканал пишет со ссылкой на бывших офицеров американской разведки, которые говорят о важности вернуться к традиционной "тихой" деятельности, нужной для сбора разведданных по "сложным" странам.

"ЦРУ пересматривает методы обучения и управления своей шпионской сетью в рамках более широких усилий по отказу от 20 лет контртеррористических войн и более пристальному вниманию к противникам, таким как Китай и Россия", - говорится на сайте CNN.

После двух десятилетий интенсивных полувоенных действий против исламистских террористических групп некоторые бывшие офицеры разведки говорят, что ЦРУ необходимо вернуться к традиционным методам работы по сбору разведданных. Теоретически это позволит ЦРУ лучше укомплектовать удаленные аванпосты, которые считаются критически важными для китайской миссии - например, в Западной Африке, в инфраструктуру стран которой Китай влил много инвестиций.

Переориентация предполагает подготовку сотрудников с соответствующими знаниями, найм большого числа носителей мандаринского языка, инвестиции в технологии. Она затрагивает самое сердце ЦРУ: его сборщиков информации о людях.

Новая политика представляет возврат к тому, как ЦРУ строило работу со своими молодыми кадрами до контртеррористических войн.

По словам источников, изменения касаются не только противодействия Китаю, который директор ЦРУ Билл Бернс назвал одним из главных приоритетов в работе управления.

"Мы сосредоточены на Китае, хотя мы - Центральное разведывательное управление, а не китайское разведывательное управление", - сказал заместитель директора ведомства Дэвид Коэн.

Коммунистическая партия Китая - трудная цель для ЦРУ, так как в ее ряды трудно проникнуть с помощью цифровых средств или вербовки шпионов. По признанию сотрудников, у американской разведки внутри Китая проблемы с кадрами. Однако сдвиг в политике может помочь преодолеть эту проблему за счет привлечения экспертов для долгосрочного сотрудничества, до 10 и более лет.

По данным The New York Times, в течение нескольких лет, начиная с 2010 года, Пекин уничтожил сеть завербованных агентов ЦРУ, убив или заключив в тюрьму более десятка источников. А на создание таких сетей уходят годы, и источники говорят, что вряд ли они восстановятся.

К тому же быстрое распространение больших массивов данных и технологий наблюдения значительно усложнило работу сборщиков информации. Прошли те времена, когда офицер ЦРУ мог просто взять новый паспорт и под чужим именем поехать работать в очередную страну.

В ЦРУ признали, что намерения "деспотов и террористов" становится все труднее раскрыть традиционными средствами разведки.

Несмотря на это ведомство не сбавляет темпы в работе на китайском направлении, а наращивает их. За последний финансовый год ЦРУ увеличило свои расходы, связанные с Китаем, почти на 20 процентов.

Между тем мировые СМИ после "вторжения России в Украину" начали пугать "вторжением Китая на Тайвань".

Ранее "Страна" приводила заявление ЦРУ о десятках убитых, арестованных или перевербованных информаторах службы.