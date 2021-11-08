В Кремле подтвердили факт телефонного разговора президента России Владимира Путина и директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бернса, который на днях приезжал в Москву.

Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков во время брифинга в понедельник, 8 ноября".

"Обсуждались двусторонние отношения, кризисная ситуация в дипломатической практике, состоялся обмен мнениями по региональным конфликтам", - сообщил Песков.

По его данным, также поднимались вопросы кибербезопасности.

Напомним, Бернс находился в Москве 2-3 ноября вместе с высокопоставленной делегацией США. Он встретился с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и директором Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергеем Нарышкиным.

По данным СМИ, директор ЦРУ Уильям Бернс ездил в Россию, чтобы "сделать предупреждение по поводу внимания Вашингтона к ситуации с перемещением российских войск у границы Украины".

Ранее "Страна" писала о том, что 31 октября США и РФ провели тайные переговоры о кибербезопасности. Американская сторона передала России список имен хакеров, орудующих на ее территории.

Также мы сообщали, что президент России Владимир Путин позвонил премьеру Израиля Беннету и пригласил его в Петербург.