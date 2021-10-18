Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден раскритиковал администрацию мессенджера Telegram за то, что она проигнорировала существование его фейкового аккаунта на платформе. После публичной критики мессенджер согласился с требованиями Сноудена и прикрепил к аккаунту пометку Fake.

Сноуден опубликовал в Twitter пост, в котором возмутился не только факту существования фейкового аккаунта Official_EdwardSnowden в Телеграме, который заявлен как официальный (к слову, на него подписались 60 тысяч человек), но и то, что под этим аккаунтом даже была опубликована свастика.

"Замечательно работаете, ребята, просто супер", - написал Сноуден в своем Твиттере.

Он также отметил, что руководство мессенджера не могло не знать об этом аккаунте, но реакции не было.

Теперь у аккаунта появилась пометка FAKE, означающая, что он ненастоящий.

Напомним, Сноуден заявил, что Apple может считывать с устройств пользователей любую информацию.

Ранее "Страна" писала о том, что Сноуден назвал наглой ложью утверждения о невозможности слежки за американцами.

Также мы сообщали, что суд в США обязал Сноудена отказаться от миллионов, полученных за книгу об американской разведке.