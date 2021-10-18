Экс-сотрудник ЦРУ Сноуден раскритиковал Telegram за игнорирование его фейкового аккаунта со свастикой
Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден раскритиковал администрацию мессенджера Telegram за то, что она проигнорировала существование его фейкового аккаунта на платформе. После публичной критики мессенджер согласился с требованиями Сноудена и прикрепил к аккаунту пометку Fake.
Сноуден опубликовал в Twitter пост, в котором возмутился не только факту существования фейкового аккаунта Official_EdwardSnowden в Телеграме, который заявлен как официальный (к слову, на него подписались 60 тысяч человек), но и то, что под этим аккаунтом даже была опубликована свастика.
"Замечательно работаете, ребята, просто супер", - написал Сноуден в своем Твиттере.
Он также отметил, что руководство мессенджера не могло не знать об этом аккаунте, но реакции не было.
Теперь у аккаунта появилась пометка FAKE, означающая, что он ненастоящий.
Напомним, Сноуден заявил, что Apple может считывать с устройств пользователей любую информацию.
Ранее "Страна" писала о том, что Сноуден назвал наглой ложью утверждения о невозможности слежки за американцами.
Также мы сообщали, что суд в США обязал Сноудена отказаться от миллионов, полученных за книгу об американской разведке.