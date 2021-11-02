В Москве произошла встреча секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и директора ЦРУ США Уильяма Бернса, на которой они обсуждали российско-американские отношения.

Об этом в пресс-службе аппарата Совбеза Российской Федерации.

"Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев встретился в Москве с Директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом. Стороны обсудили российско-американские отношения", - говорится в сообщении.

Про Украину в сообщении не упоминается.

Напомним, "Страна" уже сообщала о том, что 31 октября США и Россия провели тайные переговоры в области кибербезопасности РФ. Так, России стали известны имена преступников, которые нарушают закон с территории страны. Кроме того, летом Байден заявил, что передал главе Путину список из 16 организаций критической инфраструктуры, атаки на которые в США не приемлют.

Также мы информировали о том, что в ближайшее время президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден могут встретиться вновь. Диалог между Кремлем и Белым домом после июньской встречи получил новый импульс, а одной из тем может быть и Украина.