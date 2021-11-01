Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал появление флагмана шестого флота ВМС США в Черном море.

Об этом он сообщил по итогам совещания с руководством Минобороны и Оборонно-промышленного комплекса России.

"Сейчас корабль США зашел в Черное море. Можем посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны", - сказал Путин.

Кроме этого, российский президент рассказал про необходимость совершенствовать оборонные системы. Он заявил, что подобное решение вызвано разработкой ведущими государствами наступательных систем с высокими скоростными характеристиками.

Также, как утверждает Путин, поводом для такого шага служит общая военно-политическая обстановка, включая активность сил НАТО рядом с российскими границами.

Сегодня флагманский командный корабль Шестого флота США Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса. Об этом говорится в сообщении в Twitter Шестого флота.

Ранее "Страна" писала о том, что несколько дней назад американский ракетный эсминец USS Porter также направился в Черное море для работ с союзниками по НАТО.

Также мы подробно рассказывали о том, почему после скандала с "Байрактаром" в Черное море вошли корабли США.