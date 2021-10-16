Командование Тихоокеанского флота ВМС США сообщило, что заявление Минобороны РФ о попытке американского эсминца Chafee нарушить российскую границу в Японском море не соответствует действительности.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Командование заявило, что американский эсминец проводил обычные операции в международных водах Японского моря.

"Заявление от российского минобороны по поводу взаимодействия двух кораблей наших военно-морских сил не соответствует действительности... Взаимодействие носило безопасный и профессиональный характер... Все время USS Chafee действовал в соответствии с международным правом и обычаями", - сказано в сообщении..

Напомним, сегодня Минобороны России сообщило, что американский эсминец Chafee пытался нарушить российскую границу в Японском море (неподалеку от Владиивостока) во время российско-китайских учений. В Минобороны России заявили, что "действия экипажа эсминца Chafee ВМС США являются грубым нарушением". Также в ведомстве сообщили, что российский корабль брал курс на его вытеснение, и только тогда эсминец ретировался.

Ранее российские военные со стрельбой и бомбометанием выпроводили из вод около Крыма британский эсминец Defender, который прибыл для проведения совместных учений Великобритании, США и Украины.