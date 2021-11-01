Флагман шестого флота ВМС США Mount Whitney направляется в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО.

Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Шестого флота ВМС США.

"Флагман Шестого флота USS Mount Whitney (LCC 20)... начал свой северный транзит в Черное море, чтобы провести там работы с нашими союзниками и партнерами по НАТО в регионе", - сказано в сообщении.

Отметим, что Mount Whitney - флагман Шестого флота США, который дислоцируется в Средиземном море (штаб - в итальянском Неаполе), и выполняет задачи в Европе и Африке.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, что несколько дней назад американский ракетный эсминец USS Porter также направился в Черное море для работ с союзниками по НАТО.

Мы сообщали, что 30 октября американский ракетный эсминец USS Porter вошел в Черное море, и за ним начала следить Россия.

При этом в январе текущего года USS Porter уже проводил в Черном море операции по морской безопасности в регионе. Тогда военные США тоже заявляли, что корабль направлен в регион для поддержки союзников Америки в НАТО и партнеров.