В субботу, 30 октября, американский ракетный эсминец USS Porter (DDG78) вошел в Черное море для работ с союзниками по НАТО.

О планах эсминца накануне сообщил Шестой флот Военно-морских сил США. А сегодня в Национальном центре управления обороной РФ заявили, что эсминец вошел в Черное море, и российский Черноморский флот начал за ним следить.

"Силы и средства Черноморского флота начали слежку за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США, который зашел в акваторию Черного моря 30 октября 2021 года", - цитирует заявление издание RT.

Ранее мы писали о том, что в середине июля прошлого года США направили USS Porter в Черное море для участия в проводимых там совместных учениях с Украиной Sea Breeze-2020. Тогда эсминец стал пятым американским военным кораблем, который вошел в воды Черного моря с начала текущего года.

А в январе текущего года мы рассказывали, что USS Porter начал переход в акваторию Черного моря для проведения операций по морской безопасности в регионе. Тогда военные США тоже заявляли, что корабль идет для поддержки союзников Америки в НАТО и партнеров.