Военно-морские силы Украины заявили, что потерпевший бедствие в Черном море, единственный в Украине корабль размагничивания "Балта", прибыл в пункт базирования Одессы.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины на своей странице в Facebook утром в пятницу, 15 октября.

Командование ВМС Украины выразило благодарность экипажу, который вовремя отреагировал на критическую ситуацию. Также важным фактором, который позволил удержать корабль на плаву, стал проведенный ремонт, который был реализован на нем впервые за последние тридцать лет, добавили в ВМС.

Корабль обещают восстановить в короткие сроки, после чего он продолжит выполнять задачи по назначению в составе ВМС ВС Украины.

Напомним, двумя днями ранее стало известно, что "Балта" терпит бедствие. Из-за резкого ухудшения погоды возникла аварийная ситуация, судно получило повреждение и потеряло управление. К операции по спасению привлекли корабли и катера в количестве восьми единиц и четырех воздушных судов.

Накануне в ВМС Украины заявили об осуществлении буксировки корабля в пункт базирования Одессы в сопровождении кораблей и катеров. Также сообщалось, что часть команды корабля была доставлена в пункт постоянной дислокации. Их жизни ничего не угрожало.