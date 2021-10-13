В акватории Черного моря из-за ухудшения погодных условий повредилось получило повреждения и тонет украинский корабль. Силами разных ведомств проводятся спасательные мероприятия, однако угрозы жизни личного состава нет.

Об этом сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

"В результате резкого ухудшения погодных условий возникла аварийная ситуация, в результате которой получило повреждение судно национального флота. После оценки обстановки было принято решение о постановке судна на якорь с целью обеспечения проведения мероприятий по борьбе за живучесть", – говорится в сообщении.

По данным военных, чтобы обеспечить проведение поисково-спасательных работ ВМС был развернут пункт управления поисково-спасательного обеспечения, а также налажено взаимодействие с предприятием "Морская поисково-спасательная служба" Мининфраструктуры Украины, Госпогранслужбой Украины и ГСЧС.

Также к операции привлекли корабли и катера в количестве 8 единиц и 4 единицы воздушных судов.

"Благодаря слаженным и уверенным действиям экипажа корабля аварийную ситуацию удалось стабилизировать. Угрозы жизни личного состава нет. Угрозы потери судна нет. Сейчас идет операция по оказанию помощи аварийному кораблю и возвращения его в пункт постоянной дислокации", – сказали в ВМС ВСУ.

Напомним, в начале июля украинское судно потерпело бедствие в Черном море, после этого его взяла на буксир морская охрана.

Также мы писали о том, что в начале года затонуло судно с украинскими моряками возле Турции.