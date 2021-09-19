В Китае из-за опрокидывания судна погибли восемь человек. Фото

В субботу вечером, 18 сентября, в китайской провинции Гуйчжоу опрокинулось пассажирское судно, в результате чего восемь человек погибли, передает Xinhua.

Так, по состоянию на утро воскресенья, из воды удалось достать 39 человек. Из них 31 находится в состоянии не опасном для жизни.

Всего корабль рассчитан на 40 человек. Сейчас власти проверяют точное количество пассажиров на борту. Спасательная операция продолжается.

Напомним, в китайской провинции Аньхойпикап пикап с пассажирами сорвался с горной дороги в ущелье. В результате ДТП погибло 12 человек. Пикап, в котором ехало 14 человек, сорвался с дороги в горном поселке Нючжэнь. Большинство погибших были рабочими на местной чайной ферме.

Также "Страна" писала, что в городе Лунъянь китайской провинции Фуцзянь вооруженный неизвестный захватил автобус и въехал на нем в пешеходов. В результате ДТП по меньшей мере пятеро людей погибли. Еще 21 человек получил ранения.

Ранее мы сообщали, что затяжные проливные ливни вызвали сильное наводнение в Китае. В потоках бурной воды погибли 12 человек, еще пять были тяжело ранены.