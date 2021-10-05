Корабль Военно-морских сил Турции выдворил исследовательское судно Nautical Geo, которое ходит под флагом Мальты. Оно нарушило границы континентального шельфа страны в Средиземном море.

Об этом сообщило 4 октября агентство "Анадолу" со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

Власти Турции еще 29 сентября распространили международное уведомление Navtex (международная автоматизированная система оповещения) в связи с незаконными, как они считают, планами научно-исследовательского судна, используемого властями греческой общины Кипра.

Зона работ судна Nautical Geo под флагом Мальты должна была охватить и воды Турции. Компания, управляющая судном, зарегистрирована в Италии, в связи с чем Анкара предприняла дипломатические шаги в Риме. Турецкая сторона заявила, что все действия судов в этой части Средиземного моря должны в обязательном порядке координироваться с Анкарой.

Несмотря на это утром 3 октября корабль Nautical Geo пересек границы континентального шельфа Турции. В ответ на это были предприняты предупредительные действия: в этот сектор Средиземноморья выдвинулось одно из судов ВМС Турции. Военное судно выдворило нарушителя за пределы вод страны.

В "Анадолу" добавили, что похожий инцидент произошел на прошлой неделе, когда Nautical Geo попытался провести работы в водах Турции к востоку от острова Крит.

Как писала "Страна", год назад Греция сообщала о нарушении воздушного пространства страны боевыми самолетами Турции.

Также мы сообщали, что летом Турция нашла большое месторождение газа в Черном море и скоро приступит к добыче.