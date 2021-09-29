В Турции произошел забавный курьез. Под городом Инегёль провинции Бурса поисково-спасательные группы искали пропавшего в лесу человека. Как выяснилось, считавшийся исчезнувшим мужчина тоже активно участвовал в поисках.

Об этом сообщает сайт турецкого телеканала NTV.

В сельском районе Чайяка под городом Инегёль жандармерия и спасательные службы получили информацию о пропаже человека в лесной зоне. Как они предварительно выяснили, 50-летний Бейхан Мутлу вечером напился, а ночью оставил своих друзей и ушел в лес.

На поиски мужчины были брошены внушительные силы, к ним также привлекли местных жителей.

Спустя некоторое время с начала поисков блуждавшие по лесу группы людей принялись выкрикивать имя пропавшего. Мутлу, услышав, как его зовут по имени, догадался поинтересоваться, а кого, собственно ищут. Он был уверен, что ищут другого человека.

Когда пропавший объявился в рядах поисковиков, спасатели составили отчет о поиске и доставили Мутлу домой.

Весной страна писала о пропаже в Турции гражданки Украины Яны Кривошеи, только ее история окончилась трагически.

Тело Яны нашли в горах спустя почти месяц после безуспешных поисков.