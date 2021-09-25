Экс-нардеп Надежда Савченко опубликовала фото из Турции в парандже (женская верхняя одежда в мусульманских странах) и поделилась своими размышлениями насчет религии - в частности, исламского вероисповедания.

Соответствующий пост она опубликовала в Фейсбуке.

Савченко заявила, что, по ее мнению, религия дает возможность заложить одинаковый набор моральных правил и ценностей для группы людей, исповедующих данную религию.

"Несмотря на то, что светские государства часто декларируют разобщенность церкви от государства, на практике всегда церковь оказывает большое влияние на государственную политику. В Турции разрешены и уважаются все вероисповедания. Однако Турция - страна, где преимущественно люди исповедуют Ислам. В современном мире Ислам привычно воспринимать как религию угнетения и ущемления прав человека, особенно женщин. Мало кто увидит, что Ислам - это религия пространства и свободы для души, духа и веры в Бога - Аллаха. О чем свидетельствует пространственность и величие архитектуры самых мечетей, которых и Турции насчитывается 82800", - написала Савченко.

Также экс-нардеп заявила, что, по ее мнению, когда империи хотят восстановиться после упадка, первое на что они делают ставку - это религия как объединяющий фактор. В качестве последних примеров она привела Россию, Талибан, Турцию, ИГИЛ.

Ранее Савченко рассказывала, чем сейчас зарабатывает себе на жизнь. По ее словам, сейчас она шьет мягкие игрушки в виде автомобилей, которые продает по 8-20 тысяч гривен.

Кроме этого, на данный момент Савченко находится под экономическими санкциями Российской Федерации.