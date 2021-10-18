Россия произвела массовую высадку тактического десанта в аннексированном Крыму в рамках масштабного командно-штабного учения, к которому были привлечены экипажи около 20 штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ, около восьми тысяч военных и почти 350 единиц вооружения и военной техники. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

Согласно легенде учений, "условные бандформирования проникли на территорию республики (аннексированного Крыма - Ред.) с целью проведения терактов и дестабилизации обстановки в других регионах Южного федерального округа (РФ - Ред.)". Десантирование личного состава осуществляли "по-штурмовому из положения зависания вертолетов над землей с использованием канатных и других специальных средств". Прикрытие высадки тактического десанта обеспечили ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор".

Проведение учений обеспечивало также ПВО Южного военного округа России. Кроме того, в учениях приняли участие подразделения военных баз, дислоцированных в незаконно отторгнутых у Грузии Абхазии, Южной Осетии, в Армении, а также часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии РФ.

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