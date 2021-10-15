В пятницу, 15 октября, прошло очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. По итогам которого приняли санкции против людей, которые участвовали в подготовке выборов в Госдуму на Донбассе и в Крыму.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал на брифинге по итогам заседания в пятницу, 15 октября.

Таким образом, СНБО ввели санкции против 237 человек, которые принимали участие в подготовке выборов в Российскую Госдуму на территории Донбасса и аннексированного полуострова Крым.

Напомним, 17 сентября Совет национальной безопасности и обороны Украины также ввел санкции против лиц, причастных к организации и проведению выборов в Госдуму на территории Крыма и на Донбасса. По словам Данилова, тогда СНБО отработал только первый список таких лиц. Пофамильный список Данилов озвучивать не стал.

Позже президент Украины Владимир Зеленский поставил свою подпись под указом о введении в действие решения СНБО от 5 октября 2021 года. Решение вводит экономические санкции против трех российских компаний и одного предприятия из Сингапура, а также персональные санкции в отношении 95 граждан Украины и РФ, причастных к выборам в Госдуму в аннексированном Крыму.

Кроме этого, Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в связи с выборами в Госдуму РФ, состоявшимися на территории Крыма.

Ранее в МИД Украины осудили участие жителей Донбасса и Крыма в выборах в Госудуму РФ.