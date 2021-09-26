Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев рассказал, что триумфу украинского боксера Александра Усика радовались как украинцы, так и россияне, что доказывает, по его мнению, отсутствие антиукраинской пропаганды в России.

Об этом он рассказал в интервью Sport24.

"Это легендарная победа, Усик - большой молодец. Я был уверен, что Джошуа победит, но, к счастью, ошибся. Я поздравляю Александра и всех его фанатов от всей души. Это победа украинского спортсмена корнями из Симферополя. Я смотрел этот бой в Крыму - видел, как радовались крымчане этой победе. Это победа и крымчан, и украинцев. Усик считает себя украинцем, но при этом любит и уважает россиян. Поэтому мы с большим уважением относимся к нему как к человеку, гражданину и спортсмену", - сказал Свищев.

По мнению депутата, то, что россияне и украинцы одинаково восприняли триумф Усика - сигнал того, что в России "нет антиукраинской пропаганды".

"Победа Александра вновь доказала, что у нас в стране совершенно нет антиукраинской пропаганды. Россияне от всей души радовались и сопереживали победе Усика. Наши граждане с большим уважением и любовью относятся к Украине, у нас украинцы спокойно могут передвигаться в национальной символике, не имея никаких проблем. Чего, к сожалению, не скажешь про Украину - там нашим спортсменам рекомендуют сидеть в гостинице и не ходить по улицам с символикой страны. В наших странах разное отношение к этому - там есть пропаганда через СМИ, разжигание национальной розни. Это от бессилия слабости. В нашей стране такое недопустимо и наказывается на законодательном уровне", — сказал Свищев.

Напомним, в ночь на 26 сентября Усик победил Джошуа в титульном поединке на стадионе Тоттенхэм в Лондоне. Украинец стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной федерации бокса (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO).

Для Усика поединок стал третьим после перехода в тяжелый вес. До этого он одержал победы над Чезом Уизерспуном и Дереком Чисорой. Интересно, что с Чезом Уизерспуном Усик бился в шортах с надписями "Симферополь" и "Украина". А после боя с Чисорой, украинский спортсмен поблагодарил побежденного за хороший бой и вкусные бургеры в раздевалке.