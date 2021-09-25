В ночь на воскресенье, 26 сентября, на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне состоится бой года - украинский боксер супертяжелого дивизиона Александр Усик (вес свыше 97 кг) встретится в ринге с чемпионом по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа.

В случае выигрыша, Александр станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе - чего не удалось даже братьям Кличко.

Усик уже назвал бой важным "шагом в историю", экс-чемпион мира Владимир Кличко написал, что поединок будет для него "волнительным", и только скандальный радикал Стерненко, обвиняемый в убийстве 28-летнего жителя Черноморска Ивана Кузнецова, в очередной раз разразился проклятиями в адрес Усика, пожелав ему проиграть поединок.

Вне всяких сомнений, предстоящий бой станет важным для истории мирового бокса и интересным для украинского зрителя. "Страна" собрала всё, что известно о будущем поединке.

Где смотреть бой Усика с Джошуа

Джошуа и Усик выйдут на ринг ориентировочно в полночь с субботы на воскресенье. Поэтому украинскому зрителю важно не пропустить сам бой, который может начаться примерно в 00:10 26 сентября по киевскому времени.

Прямая трансляция поединка будет осуществляться на медиасервисе Megogo.

Основной кард вечера начнется 25 сентября в 20:00 по киевскому времени.

За текстовой трансляцией большого чемпионского боя можно будет следить на сайте "Страны".

Чем важен поединок

Энтони Джошуа - тот самый британский боксер, которому 29 апреля 2017 года проиграл украинский спортсмен Владимир Кличко и после которого завершил карьеру.

Поединок был суперзначимым, на его кону стояли титулы WBA Super, IBF, IBO, а на стадионе "Уэмбли" собралось около 90 тысяч зрителей (общая аудитория по всему миру превысила 50 млн зрителей).

Тем не менее, встреча завершилась техническим нокаутом в 11 раунде и победой Энтони Джошуа. В карьере британца это был 19-й бой, который он завершил досрочно.

С того времени Усик поставил себе цель перейти в тяжелый вес и встретиться с Джошуа.

"Мстить я никому не собираюсь, но боксировать с Джошуа буду", - пообещал он четыре года назад. И сделал всё в точности, как и планировал в эфире, разбирая встречу Кличко и Джошуа на тот момент еще будучи в первом тяжелом весе.

В следующие годы Усик объединил все титулы в своём весе и победил в первом сезоне Всемирной боксерской суперсерии. Далее он ярко дебютировал в тяжелом весе в ночь на 13 октября 2019 года, когда нокаутировал Чэза Уизерспуна и начал приближаться к бою с Джошуа. В расчетах Усик ошибся всего на год, что в целом простительно из-за пандемии.

Так что по сути, предстоящий бой - это бой, который объединяет трех олимпийских чемпионов - Джошуа, Кличко и Усика. Это волнительная развязка истории всех поединков, противостояние прошлого и будущего в карьере мировых чемпионов на стадионах Лондона.

Кадр из фильма "Стадион так стадион" на Мегого. YouTube: VideoBoxing

При этом в жизни Владимир Кличко и Энтони Джошуа являются друзьями. И украинский боксер даже называл британца своим преемником, попутно давая ему советы о том, как победить в реванше Энди Руиса. Но поединок с Руисом в 2019 году стал проигрышным в карьере Джошуа, несмотря на то, что его считали безоговорочным фаворитом.

Учитывая, что Усик давно стал в Украине главной звездой бокса и бойцом компании братьев Кличко "K2", нынешний поединок может многое вернуть на круги своя и оставить в Украине чемпионские титулы WBA, WBO, IBF и IBO, которыми владеет британский боксер.

Во всяком случае, у Усика масса преимуществ перед поединком с Джошуа. Во первых, бой опционно предполагает возможность реванша для Усика в случае проигрыша и дает ему право гарантировано заработать более 100 млн гривен.

Сказать что-либо наверняка сейчас вряд ли возможно. Во всяком случае, экс-чемпион мира Владимир Кличко сдержанно прокомментировал предстоящую встречу в своём Twitter.

Он признался, что бой Джошуа-Усика для него "волнительный".

"Интересное противостояние Джошуа и Усика. Я нахожусь в ожидании очередной чемпионской борьбы. Это очень волнительно для меня", - написал Кличко-младший.

Сам же Усик на 100% уверен в своей победе.

Большинство экспертов и букмекеров считают Энтони Джошуа фаворитом боя. Аналитики прогнозируют, что поединок года завершится досрочно и 67% ставят на победу британца.

На то, что Усик сможет победить букмекеры 1XBET установили коэффициент 3.48, на победу Энтони Джошуа поставили 1.44, на ничью – 19.0. Эти котировки подразумевают такую вероятность исхода боя:

67% на победу Джошуа;

28% - на победу Усика

5% - ничья

При этом многие эксперты уверены, что бой продлится долго - чуть ли не все 12 раундов, Джошуа нанесет больше ударов, чем Усик, а досрочная победа может быть с 7 по 9 раунды.

"Бой войдет в историю". Как идет подготовка

Официальная процедура взвешивания от компании Matchroom Boxing состоялась 24 сентября в Лондоне.

Вес Джошуа – 109 кг, Усика 100 кг, и для украинца это рекордный вес.

Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). На счету счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и одно поражение. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева. Джошуа почти на голову выше соперника, поэтому эксперты предполагают, что украинцу придется быть максимально активным, использовать ноги и скорость в ринге, чтобы победить соперника.

Александр Усик (18-0, 13 КО). В своем последнем поединке 34-летний Усик победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO в хевивейте. Он выиграл все 18 боев в карьере (13 нокаутом), два из них - в супертяжелом весе.

Известно, что Усика к бою против Джошуа готовил отец Василия Ломаченко - Анатолий Ломаченко, который помог ему стать олимпийским и абсолютным чемпионом мира.

Именно Анатолий Ломаченко подготовил Усика перед боем за статус абсолютного чемпиона мира и обладателя Кубка Мохаммеда Али летом 2018 года в Москве против Мурата Гассиева.

Подготовка к бою против Джошуа проходила в режиме полной конспирации до того времени, пока один из тренеров Усика Сергей Лапин в Instagram-сторис не показал совместное фото Усика с Анатолием Ломаченко в тренировочном лагере.

"Рабочий день", - подписал снимок Сергей Лапин. На фото Анатолий Ломаченко дает указания Усику, стоящему в ринге. То есть, скорее всего, основной поддержкой в углу поединка у Усика будет именно Ломаченко-старший.

В интервью Усик неоднократно заявлял, что считает Анатолия Ломаченко больше, чем просто тренером. Он называет его своим вторым отцом:

"Анатолий Николаевич Ломаченко – это тренер, это отец моего друга. У меня уже нет отца, царство ему небесное. Знаете, я считаю его своим отцом. Я с ним очень хорошо общаюсь, могу посоветоваться", - говорил Усик.

Александр Усик, Анатолий Ломаченко и Василий Ломаченко. Фото: instagram.com/usykaa

Впрочем, официально ни боксер, ни тренер не объявляли о своей совместной работе перед поединком с Джошуа. Лишь недавно промоутер украинского супертяжеловеса Александр Красюк подтвердил догадки.

"Для ESPN я дал комментарий. Меня спросили, тренирует ли Анатолий Ломаченко Александра Усика, является ли он его тренером. Я сказал, что Анатолий Николаевич – наставник Усика еще с доолимпийских времен и остается им до сих пор.

Будет ли он возле ринга? Да, я сказал, что он будет у ринга. Они уже дали свою интерпретацию, что вроде как в углу, но про угол я ничего не говорил. Я просто сказал, что он будет возле ринга", - сказал Красюк.

23 сентября, пресс-конференции перед схваткой, Усик рассказал о хорошем самочувствии и сказал, что очень ждал боя с Джошуа.

Он также заявил, что он и Джошуа собственными руками делают историю.

Отдельно Александр выразил благодарность своей команде за усилия, которые она приложила для организации боя. По мнению украинца, такие поединки как этот оставят след в истории, о бое потом будут много говорить, его будут освещать в газетах и на ТВ.

На дуэль взглядов украинский боксер пришел в образе Джокера - суперзлодея вселенной DC Comics. На нем была темно-зеленая рубашка, желтая жилетка и оранжевый костюм, как у Джокера.

Интересно, что этот образ Усик взял на вооружение после победы над Чисорой. Это его оппонент распространил в сети постер, на котором Александр был в образе негодяя-Джокера, а Дерек в образе Бэтмена. По задумке команды Чисоры, добро должно было победить зло.

Но вышло наоборот - победа досталась Усику.

Впрочем, пресс-конференция между Усиком и Джошуа обошлась без агрессивных выпадов и провокаций. Поклонники бокса уже назвали спортсменов истинными джентльменами за проявленное взаимоуважение.

Джошуа признался в глубоком уважении к украинскому боксу и некоторым спортсменам:

"Мне очень нравится украинский стиль и украинцы. Владимир Кличко – феноменальный чемпион, я очень уважаю его за то, что он пригласил меня в свой тренировочный лагерь (Джошуа был спарринг-партнером Кличко-младшего, - Ред.). Мне нравится Папаченко (Анатолий Ломаченко, отец Василия Ломаченко, - Ред.), он тоже феноменальный человек. Он остается вне камер, но он очень опытный. Он действительно любит бокс. Я тоже очень люблю бокс, мне нравится все, что делают мои оппоненты", – сказал Джошуа.

Также отметим, что поддержать Усика в Лондон прилетел его хороший друг и кум - не менее известный украинский спортсмен Василий Ломаченко.

Боксеры встретились перед пресс-конференцией и обнялись.

Позже, когда Василий Ломаченко давал журналистам интервью, Усик прошел мимо и неожиданно поцеловал его в ухо. Видео можно увидеть по ссылке.

"Желаю им всем проигрышей". Что пишут Стерненко и Ко

Лишь у одной категории украинцев может быть радость от проигрыша Усика. Это националисты во главе с радикалом Сергеем Стерненко, который желает украинскому боксеру проиграть поединок и все следующие пояса.

"Желаю им всем проигрышей.

Усику - проиграть бой против Джошуа и все следующие и потерять пояса.

Дуэту Анна Мария желаю так и оставаться на уровне обслуги телеканала Интер до 9 мая

Потому что их страна Россия. Потому что именно ее "ценности" и нарративы они пихают к нам, рассказывая что "Крым божий" и "россияне наши братья", - написал Стерненко в своем Telegram 16 сентября.

Такая реакция Стерненко последовала после того, как Усик снялся в клипе своих землячек - крымского дуэта сестер-близнецов Анны и Марии Опанасюк ANNA MARIA на песню "Light up".

Видеоработа рассказывает историю побед и поражений, как маленькие спортсмены становятся настоящими чемпионами. Выход этого клипа был приурочен к поединку Усика с британцем Энтони Джошуа.

Напомним, что всякий раз на вопрос "ура-патриотов" о том "Чей Крым?" Александр Усик заявляет, что "Крым божий", чем непременно злит националистов. На выпады Стернеко он не реагирует, всецело сконцентрировавшись на бое.

Журналист Глеб Простаков поэтому считает Усика "символом нормальности". И рассуждает об идеологическом значении этого спортсмена.

"Вечером 25 сентября, в субботу, состоится боксерский поединок за звание чемпиона по четырем престижным боксерским версиям между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. Вокруг этого боя много не только спортивного, но и политического резонанса.

С одной стороны, Усик – самый успешный украинский боксер после ушедших на спортивную пенсию братьев Кличко. И сейчас он претендует на, пожалуй, самое престижное звание в боксе – чемпиона в тяжелом весе.

С другой стороны, Усик – объект ненависти украинских националистов и той части общества собственной страны, чье мнение они выражают. Усик не кричит где ни попадя «Слава Украине», не называет Россию «агрессором», но называет украинские СМИ провокаторами. Он, как правило, отшучивается на популярный в тусовке профессиональных патриотов вопрос: «чей Крым?». Хуже того, боксер религиозен и является прихожанином Украинской православной церкви Московского патриархата, которая, как утверждает украинская пропагандистская машина, не что иное, как рука Кремля.

При этом имеющий и не скрывающий своих взглядов Усик в ранние годы выходил на ринг с чубом запорожского казака, а после победы над соперником исполнял гопак. Он ездил на передовую к бойцам украинской армии, среди которых также много вменяемых ребят, в отличие от бродячего цирка многочисленных активистов на улицах украинских городов. В конце концов, они исполняют долг и выполняют приказы, что не отменяет ни призрачности целей гражданской войны, ни бессмысленности жертв по обе стороны линии соприкосновения. Но после 2014 года всех этих атрибутов патриотизма, равно как и украинского флага над головой победителя, стало решительно недостаточно для удовлетворения экзальтированной аудитории.

В Украине спорт по умолчанию не может быть вне политики, более того, он – часть политики. Украинской прыгунье в высоту Ярославе Магучих пришлось извинятся за совместное фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене на последней Олимпиаде после мощнейшей травли в соцсетях и медиа. А на днях подающая надежды украинская теннисистка Элина Свитолина решила не ехать на престижный турнир в Москву. Такое поведение подают не иначе как проявление твердости и патриотизма, но на самом деле большинству спортсменов просто хочется избежать травли.

Будучи зависимыми от спонсоров и медиа, украинские спортсмены, как правило, не могут себе позволить думать и говорить то, что они хотят. Думать и говорить можно только то, что должно. Усик – редчайшее исключение. И, если националисты его просто ненавидят, то для власти он – настоящая головная боль. Ни экс-президент Петр Порошенко, ни действующий Владимир Зеленский откровенно не знают, что делать с успехами боксера. Не поздравить человека, который побеждает с украинским флагом в руках в матчах, которые смотрят миллионы украинцев, вроде как нельзя. А поздравишь слишком тепло – получишь ушат помоев в социальных сетях и скандал в медиа. К слову, украинские президенты нашли нетривиальный выход – они стыдливо поздравляли боксера в Twitter, которым в Украине мало кто пользуется. Но поздравлений ни на официальном сайте, ни на основных площадках коммуникации – Facebook и Instagram – не выходило. Формальность выдержана, резонанс – минимальный.

Интересно, что за Усика одинаково болеют и в Украине, и в России. Под постами Александра, сделанными после «битвы взглядов» и финальной пресс-конференции с Джошуа перед боем, можно встретить пользователей из Киева, Харькова, Красноярска, Воронежа и многих других городов и весей наших стран.

В общем, все как в известной песне группы «Браво»: «Киев и Магадан, Пенза и Ереван». Сам Усик неоднократно говорил, что не разделяет два одинаково близких ему народа и ценит поддержку российских поклонников. Тем самым спортсмен объединяет огромное количество просто вменяемых людей по разные стороны российско-украинской границы.

Многие из тех, кто в субботу вечером прильнет к экранам мониторов и телевизоров, будут желать Усику победы. А многие с таким же вожделением будут ждать его сокрушительного поражения. Тем более, что эти надежды небезосновательны: Джошуа – фаворит в этом поединке, которому букмекеры дают 60% вероятности победы, тогда как Усику – только 35% (5% ставят на ничью).

Феномен Усика не как спортсмена, но как публичной фигуры, идущей наперекор мощной пропагандистской машине, во многом объясняется его успехом, от которого отскакивает и травля, и откровенное хамство. И очень многие в сегодняшней Украине хотели бы, чтобы в субботу боксер лишился этой брони. Впрочем, вряд ли 34-летний православный спортсмен откажется от себя и своих убеждений даже в случае проигрыша. А я, как и многие мои знакомые и друзья, пожелаю Усику убедительной победы".