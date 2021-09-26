Президент Украины Владимир Зеленский поздравил боксера Александра Усика с победой над британцем Энтони Джошуа. Соответствующее сообщение появилось в его Telegram-канале.

"Украина возвращает свое! Чемпионские титулы WBA, IBF, IBO, а также WBO – снова, как это и должно быть, принадлежат украинцу. Саня, спасибо!" - говорится в сообщении.

В то же время Зеленский добавил, что "все мы не спали, все мы не сомневались, все мы не сдерживали эмоций".

"Тяжелая, а потому еще более ценная победа. Браво Чемпион! Мощь! Сила! Усик!" – добавил президент.

Напомним, после полуночи в воскресенье, 26 сентября 2021 года Александр Усик на ринге в Лондоне победил теперь уже экс-чемпиона мира по боксу в самом престижном, супертяжелом весе Энтони Джошуа (Британия).

"Страна" вела текстовый онлайн поединка, который продлился 12 месяцев.

Примечательно, что накануне боя в Украине произошел сбой в MEGOGO - платформе, эксклюзивно транслирующей поединок. Просмотреть бой можно было за 29 грн при наличии подписки "Максимальная" или 119 грн, если у человека нет какой-либо подписки. Заработало приложение только к средине боя.