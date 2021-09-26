В субботу, 25 сентября, около 23:00, приблизительно за час до показа поединка между боксерами украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа, у пользователей, которые заплатили за трансляцию встречи, перестал работать сервис Megogo. Данная платформа является единственной, которая легально показывает трансляцию в Украине. У отечественных телеканалов нет права на показ этого боя.

О массовых ошибках украинцы стали сообщать в соцсетях. При входе в сервис выскакивает сообщение об ошибке и рекомендация зайти в приложение позже.

Отметим, что если поединок так и не покажут по Megogo, то посмотреть легально его в стране не получится.

Жалобы пользователей Megogo в соцсетях платформы

Стоимость просмотра боя составляет от 29 грн (для подписчиков самого высокого тарифа Megogo) до 118 грн для новых пользователей сервиса.

Сообщение, которое показывают телевизоры, при открытии сервиса Megogo

Отметим, что вечером в субботу многие украинцы возмутились, что поединок не покажут в прямом эфире отечественные каналы.

Возмущение выразил даже народный депутат Антон Поляков:

"Друзья! Украинские каналы что, не транслируют бой Усика? У меня какой-то испанский стыд. Получается, чтобы поддержать нашего боксера, нам надо смотреть российский телеканал? Это такая-то "борьба" с агрессором???" - написал Поляков.

Напомним, ориентировочно около полуночи воскресенья, 26 сентября в Лондоне на футбольном стадионе "Тоттенхэм Хотспур" состоится исторический боксерский поединок - за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

На ринг выйдет действующий обладатель этого титула Энтони Джошуа (Британия) и наш боец Александр Усик. В Украине трансляцию поединка организует портал интернет-телевидения Megogo. В России бой в прямом эфире покажут телеканал "РЕН ТВ" и онлайн-кинотеатр Amediateka. "Страна" ведет текстовый онлайн-репортаж о ходе поединка.