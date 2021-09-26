В Украине перестал работать сервис Megogo, где должны показать бой Усика и Джошуа

В субботу, 25 сентября, около 23:00, приблизительно за час до показа поединка между боксерами украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа, у пользователей, которые заплатили за трансляцию встречи, перестал работать сервис Megogo. Данная платформа является единственной, которая легально показывает трансляцию в Украине. У отечественных телеканалов нет права на показ этого боя.

О массовых ошибках украинцы стали сообщать в соцсетях. При входе в сервис выскакивает сообщение об ошибке и рекомендация зайти в приложение позже.

Отметим, что если поединок так и не покажут по Megogo, то посмотреть легально его в стране не получится.

Усик - Джошуа. Жалобы пользователей Megogo в соцсетях платформы

Жалобы пользователей Megogo в соцсетях платформы

Стоимость просмотра боя составляет от 29 грн (для подписчиков самого высокого тарифа Megogo) до 118 грн для новых пользователей сервиса.

Мегого не показывает бой Усика и Джошуа

Сообщение, которое показывают телевизоры, при открытии сервиса Megogo

Отметим, что вечером в субботу многие украинцы возмутились, что поединок не покажут в прямом эфире отечественные каналы.

Возмущение выразил даже народный депутат Антон Поляков:

"Друзья! Украинские каналы что, не транслируют бой Усика? У меня какой-то испанский стыд. Получается, чтобы поддержать нашего боксера, нам надо смотреть российский телеканал? Это такая-то "борьба" с агрессором???" - написал Поляков.

Антон Поляков о трансляции боя Усика и Джошуа

Напомним, ориентировочно около полуночи воскресенья, 26 сентября в Лондоне на футбольном стадионе "Тоттенхэм Хотспур" состоится исторический боксерский поединок - за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

На ринг выйдет действующий обладатель этого титула Энтони Джошуа (Британия) и наш боец Александр Усик. В Украине трансляцию поединка организует портал интернет-телевидения Megogo. В России бой в прямом эфире покажут телеканал "РЕН ТВ" и онлайн-кинотеатр Amediateka. "Страна" ведет текстовый онлайн-репортаж о ходе поединка.

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