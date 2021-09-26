В Megogo принесли извинения за проблемы с трансляцией победного поединка Усик-Джошуа 25 сентября, в котором украинский боксер завоевал все четыре пояса и стал абсолютным чемпионом в супертяжелом весе. В компании объяснили произошедшее техническим сбоем и обещают вернуть средства тем, кто не смог посмотреть бокс вчера.

Об этом говорится в официальном сообщении Megogo спорт Україна.

"Друзья,

От имени всей команды Медиасервиса MEGOGO приносим свои искренние извинения вам и части наших зрителей, у которых из-за технических сбоев возникли трудности при просмотре триумфального боя Александра Усика против Джошуа.

Предоставляем больше деталей о ситуации.

По нашим данным, большинство зрителей беспрепятственно и в лучшем качестве смогли присоединиться к просмотру боя. Нам приятно, что большинство зрителей одобрительно отозвалась о трансляции.

Но, к сожалению, на одном из наших дата-центров произошел сбой, из-за чего у части наших зрителей возникли сложности с присоединением к трансляции. Стабилизировать ситуацию все же удалось, и это потребовало гораздо большего времени, чем мы рассчитывали. Сейчас мы исследуем точные причины.

Со своей стороны мы вернем средства всем пользователям, у которых были проблемы с просмотром. Сейчас наша служба поддержки работает с максимальной нагрузкой круглосуточно, поэтому обращайтесь для более оперативного ответа на support@megogo.net.

Наши специалисты продолжают анализировать ситуацию, чтобы в будущем подобных моментов не случалось", - говорится в сообщении.

Напомним, украинские телеканалы не транслировали исторический бой Усика с Джошуа в ночь на воскресенье, 26 сентября.

Как писала "Страна", в субботу, 25 сентября, около 23:00, приблизительно за час до показа поединка между боксерами украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа, у пользователей, которые заплатили за трансляцию встречи, перестал работать сервис Megogo. Данная платформа является единственной, которая легально показывает трансляцию в Украине. У отечественных телеканалов нет права на показ этого боя.