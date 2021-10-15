Посол Украины в Британии Вадим Пристайко сообщил, что в конце октября президент Украины Владимир Зеленский поедет с визитом в Лондон.

А буквально недавно с британских островов пришла внезапная зрада.

Британский королевский двор от имени королевы Елизаветы II отправил письмо в Севастополь, на котором написал "Севастополь, Россия".

Все началось с того, что учащиеся Малой академии наук Севастополя написали письмо Елизавете II и получили ответ из Букингемского дворца от имени Ее Величества. На конверте было написано "ул. Токарева, Севастополь, Россия".

Об обмене письмами сообщается на странице учебного заведения во ВКонтакте.

Королева любезно поблагодарила учеников за письмо и приложила буклеты с информацией о себе и своей семье.

В письме сказано, что Ее Величеству было приятно узнать, с каким удовольствием севастопольский педагог учит детей английскому языку.

"Интересно, поднимет ли этот вопрос Зеленский во время визита? Выскажет ли своё возмущение действиями королевы Британии?", - задается вопросом Телеграм - канал "Политика Страны".

Ранее "Страна" писала о том, что на "Миротворец" внесли 12-летнюю писательницу из Луганска, которая обратилась к Макрону.

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