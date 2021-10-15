Зеленский в конце октября посетит с рабочим визитом Великобританию - посол Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в конце текущего месяца отравится с рабочим визитом в Великобританию.
Об этом сообщил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Дом", видео обнародовано в Youtube (смотреть с 10:39).
"В ближайшее время мы ожидаем делегацию во главе с президентом (Владимиром Зеленским – Ред.). В конце этого месяца президент поедет в Объединенное королевство (Британию - Ред.)", - сказал он.
Вадим Пристайко добавил, что в ходе визита запланировано заседание, на котором состоится стратегический диалог между сторонами. Также Пристайко напомнил, что такие сессии проходят регулярно.
Напомним, днем ранее Зеленский выступил с речью перед курсантами военных лицеев на Хортице. Позже он отравился на передовые позиции ВСУ на Донбассе.
Также мы рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский в сентябре встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Кроме того, мы сообщали, что Украина собирается купить у Британии два военных корабля.