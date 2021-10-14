В четверг, 14 октября, в День защитников и защитниц Украины, президент Владимир Зеленский встретился с послами стран "Большой семерки" (G7). Послы поприветствовали решительность президента Украины относительно судебной реформы, которая, как известно, передает формирование органов судебной власти в руки рекомендованных западными посольствами "экспертов".

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте председательства Великобритании в группе поддержки послов G7 в Киеве.

Послы стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США) встретились с президентом Украины в Запорожье. Среди прочих тем стороны обсудили с планы приведения корпоративного управления на госпредприятиях в соответствии с руководящими принципами ОЭСР, демократическое развитие , укрепление независимых антикоррупционных институтов и конфликт на Донбассе.

"Мы поприветствовали решимость президента относительно всесторонней судебной реформы и еще раз подчеркнули ответственность всех заинтересованных сторон сформировать Этический совет Высшего совета правосудия без проволочек", - сказано в сообщении.

Напомним, недавно глава Высшего совета правосудия заявил о потере Украиной суверенитета из-за контроля над судами иностранцев.

Также "Страна" сообщала, что в Украине начали массового увольняться судьи. Это происходит из-за опасения того, что работа Высшего совета правосудия может быть заблокирована и отправлять судей на пенсии будет некому.